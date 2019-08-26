Пекин, , 04:57 — REGNUM

Министерство культуры и туризма Китая совместно с ответственными департаментами продолжит снижение цен на билеты в государственные туристические места с целью раскрытия потребительского потенциала, сообщает агентство Синьхуа.

За первую половину 2019 года средние затраты на обучение, культуры и развлечения среди граждан Китая составили 1033 юаня ($146,5), что на 10,9% выше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом, расходы на культуру и туризм продолжают увеличиваться, сообщили в министерстве.

Отмечается также, что все туристические места Китая нуждаются в срочном оснащении системами связи пятого поколения 5G, и данный процесс является приоритетным. Как сообщало ИА REGNUM, древний китайский город Пинъяо на востоке страны уже был оснащен сетями связи 5G.