Пекин, , 04:36 — REGNUM

Самый свежий фильм киновселенной «Форсаж» спин-офф под названием «Форсаж: Хоббс и Шоу» дебютировал в китайском прокате 22 августа, сообщает агентство Синьхуа.

Фильм Дэвида Литча с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стейтемом в главных ролях рассказывает о двух персонажах Люке Хоббсе и Декарде Шоу, которые будучи заклятыми врагами объединяются для того, чтобы победить генно-модифицированого киберпреступника, который, как и положено злодею, пытаются захватить мир.

В первый день проката 22 августа фильм собрал на материковой части Китая 34,1 млн юаней. Предыдущий, восьмой фильм киносерии «Форсаж» собрал в 2017 году в Китае 2,6 млн юаней (около $377 млн).

Отметим, что в настоящее время идет производство полноценной девятой части бесконечной франшизы с Вином Дизелем в главной роли, который вернется к образу бандита Доминика Торетто. Во время съемок сильно пострадал дублер Дизеля, который упал с девятиметровой высоты и получил черепно-мозговую травму.

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