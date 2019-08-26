Казань, , 04:10 — REGNUM

Два тендера на приобретение прав проката и публичного показа на кинофильмы российского и зарубежного производства объявило государственное бюджетное учреждение культуры Татарии «Татаркино». Общая стоимость тендеров превышает 4,6 млн рублей. Итоги подведут 29 и 30 августа 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В обоих случаях закупка производится у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, а оплачивать их будут средствами республиканского бюджета. 29 августа 2019 года планируется подвести итоги по лоту стоимостью 815 тыс. рублей. Закупить планируется права на десять фильмов производства России, Китая, Канады, США. В список попали триллер «Джокер», фильм ужасов «Оно-2», мультфильм «Иван Царевич и Серый волк — 4», российско-китайский фильм «Тайна печати дракона (3Д)», лёгший в основу иска к Джеки Чану и Арнольду Шварценеггеру.

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Передать права на часть фильмов должны до 31 декабря 2019 года, а на часть — до 31 января 2020 года. Права на фильм «Братство» Павла Лунгина должны быть переданы до 31.12.2022 года.

Второй аукцион, который пройдёт 30 августа 2019 года, имеет начальную цену — 3,8 млн рублей. В рамках него планируется закупить права на 19 фильмов производства России, Кении, Германии, Португалии, Мозамбика, Ирана, Узбекистана и других стран. В их числе — кинолента «Одна война» Веры Глаголевой, «Глубокие реки» Владимира Битокова. Передать права должны до 31 декабря 2020 года.

Напомним, киноорганизация «Татаркино» ведёт свою историю с 1924 года, став первой в Поволжье компанией этой сферы и одной из первых в стране. Компания занимается также производством собственных фильмов, организацией фестивалей. С 23 августа 2019 года в Казани проходит «Неделя татарстанского кино». У «Татаркино» есть два региональных филиала — в Набережных Челнах и Бугульме.