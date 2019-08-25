Вашингтон, , 22:48 — REGNUM

Канадско-американский актер Нэйтан Филлион сыграет в новой части кинокомикса Джеймса Ганна «Отряд самоубийц». Об этом 25 августа сообщает портал Deadline со ссылкой на источник.

Нэйтан Филлион (cc) Gage_Skidmore

Роль, которую будет исполнять актер пока держится в секрете. Известно, что Филлион неоднократно участвовал в кинематографических работах Ганна («Стражи Галактики», «Лига спраедливости» и другие). В актерский состав ленты «Отряд самоубийц» также вошли Марго Робби, Виола Дэвис, Джай Кортни, Джоэль Киннаман.

Напомним, Джеймс Ганн выступил сценаристом кинофильма, съемки которого должны начаться 23 сентября 2019 года.

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