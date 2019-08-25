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XXVIII церемония вручения Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» пройдет во дворце Юсуповых в музее-усадьбе Архангельское 15 сентября 2019 года. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба министерства культуры России.

Пьер Огюст Ренуар. В театре. 1894

Мероприятие традиционно открывает новый театральный сезон подведением итогов и награждением лучших театральных премьер предыдущего сезона 2018 — 2019 годов по следующим номинациям: Лучший спектакль», «Лучшая режиссура», «Лучшая сценография», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль» и «Лучший дебют».

В этому году церемония вручения премии будет проведена в форме оригинального спектакля, который будет разыгран вокруг приезда инспектора ООН, объявившего, что 2019 год является международным годом умеренности.

«Специальными гостями церемонии станут руководители ведущих московских театров и выдающиеся артисты — Владимир Урин, Римас Туминас, Марк Захаров, Сергей Женовач, Владимир Машков, Евгений Писарев и другие», — отмечается в сообщении.

Напомним, театральная премия «Хрустальная Турандот» была основана в 1991 году. Лауреатами премии становились Олег Ефремов, Юрий Любимов, Олег Табаков, Марк Захаров, Петр Фоменко, Валентин Гафт и другие известные актёры, режиссёры и художники.

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