Тамбов, , 19:04 — REGNUM

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 25 августа, посетил Всероссийский фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ», где выступил на стратегической сессии «Развитие культурных арт-резиденций в регионах России». Он представил проект арт-резиденции «Гараж», сообщили ИА REGNUMв областном управлении информационной политики. Проект может быть реализован в Тамбове в ближайшее время.

Александр Никитин и Сергей Кириенко Правительствр Тамбовской области

Делегация Тамбовской области принимает участие во Всероссийском фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ», который проходит в эти дни в Крыме. 25 августа его площадку посетил губернатор Александр Никитин. Глава региона оценил обустройство выставочного павильона Тамбовской области и проекты, с которыми молодые люди приехали на фестиваль. Тамбовщину представляют 19 участников: художники, архитекторы, артисты, музыканты, другие работники сферы культуры. «Таврида» предоставляет им уникальный шанс проявить себя, получить экспертную и материальную поддержку в развитии собственных проектов.

Тамбовский павильон поделен на несколько зон. На площадке «Буккросинг» представлены книги о регионе, здесь встречают посетителей, угощают их продукцией тамбовских производителей, обмениваются книгами. На площадке «Мечтай» обустроена креативная фотозона, стилизованная под небо. На площадке «Воплощай» проводят мастер-классы молодые тамбовские художники. «Будь» — фотозона с основными достопримечательностями города Тамбова, где гости павильона знакомятся в интерактивной форме с областным центром через QR-код.

Жюри фестиваля «Таврида — Арт» отметило стенд Тамбовской области наградой, вручил которую Александру Никитину первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Тамбовский губернатор также выступил на стратегической сессии «Развитие культурных арт-резиденций в регионах России», где рассказал о том, какие фестивали проводятся на Тамбовщине и что делается в регионе для поддержки творческих молодежных объединений.

«В Тамбовской области с каждым годом становится всё больше творческих молодых людей и совершенно логично, что для полного раскрытия их потенциала необходимо создание современного арт-пространства, где каждый желающий получит возможность для реализации своего проекта или сможет приобщиться к современному искусству. Одним из возможных решений станет создание современных и инновационных объектов культурного просвещения и досуга — арт-резиденций», — сказал Александр Никитин.

Глава региона сообщил, что первая арт-резиденция может появиться в Тамбове — на базе здания гаража спортивно-тренировочного центра. Резиденция объединила бы театральную площадку, место для проведения репетиций и спектаклей, концертов и творческих вечеров. Он также предложил включить мероприятия по созданию таких арт-резиденций в национальный проект «Культура».