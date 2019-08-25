Нерехта, Костромская область, , 18:48 — REGNUM

Коллектив рожечников из города Нерехта Костромской области участвует в XI Международном этническом фестивале «Крутушка», — сообщает газета «Республика Татарстан».

Пастушьи рожки (cc) Semenov.m7

Музыканты Нерехтского рожечного хора дадут мастер-класс для желающих освоить пастуший рожок. Кроме этого всех гостей фестиваля ждут ярмарки народных промыслов, выставки, спектакли, кинопоказы, мастер классы по приготовлению каши и овсяного киселя, уроки по окраске тканей и много русской, татарской, французской и индийской музыки.

«Фестиваль прекрасен тем, что здесь в уникальной гармонии сочетаются аутентичный фольклор и наисовременнейшие его интерпретации», — говорит завотделом этнографии русского народа Российского этнографического музея в Петербурге Дмитрий Баранов.

На 11-м фестивале впервые в истории «Крутушки» организована прямая трансляция музыкальной программы. Смотреть её можно на этом сайте.

Традиционно фестиваль проходит на территории лагеря «Байтик» в посёлке Крутушка под Казанью.