Москва, , 15:19 — REGNUM

В Москве в результате дорожно-транспортного происшествия погиб режиссер Игорь Хомский. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Хомский арендовал легковой автомобиль с помощью сервиса каршеринга, и на нем въехал в многотонный «КамАЗ».

Уточняется, что авария произошла в Юрьевском переулке.

Хомский получил наибольшую известность благодаря своему сериалу «Закон каменных джунглей». Кроме того, он снял фильмы «Неоконченный урок», «Очная ставка», и «История N».