Санкт-Петербург, , 14:29 — REGNUM

Китайская Народная Республика приобрела права на «Золотую коллекцию» киностудии «Ленфильм» Об этом 23 августа сообщил директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин.

По его словам, права на «золотую коллекцию», в которую входят такие известные кинофильмы, как «Чапаев» братьев Васильевых, «Золушка» Надежды Кошеваровой, «Гамлет» Григория Козицына, «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон» Игоря Масленникова, а также «Начальник Чукотки» Виталия Мельникова и многие другие шедевры советского кинематографа, приобретены китайской стороной на три года.

Китайские прокатчики выберут из коллекции самое лучшее и популярное, а затем сделают дублированный перевод и субтитры.

При этом Пичугин пояснил, что его киностудия в данном деле выступила лишь как агент, так как права на данные фильмы принадлежат «Госфильмофонду». «Ленфильм» получил лишь агентские вознаграждения.