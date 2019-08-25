Спрингфилд, США, , 13:04 — REGNUM

Открытием памятника писателю-фантасту Рэю Брэдбери отпраздновали день рождения своего знаменитого земляка жители города Уокигана в американском штате Иллинойс. Об этом 24 августа сообщила газета Chicago Tribune.

Церемония открытия монумента состоялась на территории городской публичной библиотеки, рядом со школой, которую посещал будущий писатель до переезда его семьи в Лос-Анджелес.

Композиция под названием «Фантастический путешественник» высотой около 3,5 метров выполнена из нержавеющей стали и изображает самого Брэдбери с открытой книгой в руке. Писатель пытается оседлать летящую вверх ракету, внутри которой расположены зубчатые шестерёнки, символизирующие, по замыслу автора монумента, движение пытливого ума фантаста.

Идея поставить памятник писателю возникла пять лет назад. В 2016 году учредители специально созданного фонда рассмотрели 41 заявку и выбрали конечный вариант памятника писателю. Автором проекта является Захари Оксмана.

Сам автор пояснил, что в проекте воплотил историю человека, обладающего необузданным воображением, взрослого снаружи и любознательного ребёнка внутри. Также Захари Оксмана отметил, что Брэдбери любил метафоры, поэтому летящая ракета, на которую пытается сесть писатель, символизирует космическую скорость, с которой он в детстве поглощал книги, открывающие ему неизведанные миры.

На возведение памятника Брэдбери было собрано 125 тысяч долларов, пожертвования приходили со всего мира. Перечислившим более 150 долларов дарили книгу из личной коллекции писателя-фантаста, которая была после его смерти передана Центру изучения творчества Брэдбери в штате Индиана.

Напомним, писатель-фантаст Рэй Брэдбери родился 22 августа 1920 года в американском городе Уокиган. Всемирно известным писатель стал после выхода романа-антиутопии «451 градус по Фаренгейту». Брэдбери за свою жизнь написал более восьмисот литературных произведений. Писатель признан классиком научной фантастики. Брэдбери ушёл из жизни в возрасте 91 года в 2012 году. Дом в Лос-Анджелесе, где в течение 50 лет жил и творил писатель, после его смерти был продан и снесён новым владельцем.

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