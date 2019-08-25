Кливленд, США, , 11:09 — REGNUM

Памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину будет открыт 25 августа на Аллее Славы в Русском Культурном саду, который находится в американском городе Кливленд в штате Огайо. Об этом сообщила пресс-служба Русского сада.

Представители организации назвали советского космонавта Юрия Гагарина человеком, преодолевшем все барьеры и символом человечества в космосе. По словам организаторов, бюст был передан руководству Русского сада Международным культурным фондом «Диалог культур — единый мир».

Организаторы мероприятия пояснили, когда зашла речь об установке первого памятника в Русском культурном саду, то было решено, что именно Гагарин является самым явным представителем будущего, человеком вне политики, принадлежащим миру и 21-му веку.

Перед торжественной церемонией открытия памятника 24 августа в научном центре Great Lakes Science Center состоялся гала-вечер, посвящённый первому советскому космонавту. В программе мероприятия были концерт с участием артистов балета Кливленда, благотворительные аукционы и праздничный ужин.

Все деньги, вырученные организаторами гала-вечера от продажи билетов предполагается использовать для покрытия расходов, связанных с изготовлением и установкой памятника.

Стоит отметить, что Русский Культурный сад является частью семьи из более, чем 30 Культурных садов разных этнических групп и национальностей, представленных в Парке Рокфеллера в Кливленде.

На сегодняшний день памятники Юрию Гагарину, первому человеку, совершившему полёт в космос, установлены во множестве стран мира, в том числе в Болгарии, Великобритании, Индии, Венгрии, Франции, Китае и в других странах. В США первый памятник Гагарину был открыт в 2012 году в Хьюстоне (штат Техас) возле исторического здания штаб-квартиры NASA.

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