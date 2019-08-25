Москва, , 10:05 — REGNUM

Российский рэпер Мирон Федоров, более известный под псевдонимом Oxxxymiron, больше не будет сотрудничать с лейблом Booking Machine, об этом он объявил со сцены одноименного фестиваля, проходящего в Москве.

Oxxxymiron (сс) Alina Platonova

«Как бы я ни любил и уважал Booking Machine и сколько бы сил я ни вложил в Booking Machine в последние семь лет, все сложилось так, что именно сегодня наши пути расходятся», — сказал рэпер.

Читайте также: Oxxxymiron решил помочь заработать Хаски на хлеб

Также исполнитель добавил, что, скорее всего, он больше не будет выступать со своими старыми песнями.

Как сообщало ИА REGNUM, Oxxxymiron набрал большую популярность после старта рэп-баттла Versus Battle. Миллионы просмотров в Youtube собрало видео Oxxxymiron и хип-хоп исполнителя «Слава КПСС».

Рэп-битва заключается в том, что участники в виде определенного рифмосложения стараются оскорбить и словесно победить соперника.

Читайте также: Рэпер Oxxxymiron высказался против судов за сообщения в соцсетях