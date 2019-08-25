Санкт-Петербург, , 09:52 — REGNUM

В залах Мраморного дворца Русского музея проходит выставка работ отечественных скульпторов второй половины XX — XXI веков «Пластическая масса». На ней представлены более 70 работ скульпторов из Москвы и Петербурга, создающих свои композиции из полимерных материалов: пластмассы и композитных смесей, упаковочного полистирола и пенопласта, стеклопластика и акрила. Это Владимир Антощенкова, Валерия Кошлякова, Антонина Фатхуллинна и другие.

Как отмечается в релизе выставки на сайте музея, «зарождение новых авангардных течений в живописи и использование готовых фабричных предметов (ready-made) в начале ХХ века полностью изменили представление о том, каким должно быть произведение искусства. Научная революция и развитие промышленных технологий привели к появлению новых материалов: различных видов пластмасс, композитных смесей и т. п., которые стали активно использоваться художниками для создания пространственных объектов нового типа».

Скульпторы Москвы и Петербурга, работая с пластическими массами, обращаются как к проектам, осуществимым в близком или отдаленном будущем, так и к образам и пластическим принципам античной классики. Выставка на примере этих тенденций позволит раскрыть сложную и яркую, увлекательную картину прогресса в жизни и искусстве, где появление новых технологий оказывает важное воздействие на мироощущение наших современников».