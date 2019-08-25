Владивосток, , 09:19 — REGNUM

Традиционный Фестиваль индийской культуры «Намасте, Россия!» в 2019 году будет проходить 10 городах страны. В течении четырех месяцев танцевальная труппа прославленного хореографа Адити Мангалдас, артисты центра боевого искусства Каларипаятту, солисты вокально-инструментальной группы Shehnai и шоу-группа «Дорога в Болливуд» будут радовать поклонников индийской культуры. Об этом сообщается на официальном портале Министерства культуры.

Труппа Drishtikon Dance Group под руководством хореографа Адити Мангалдас выступит 4 сентября в Хабаровске и 6 сентября во Владивостоке на Фестивале индийской культуры. Он также станет частью культурной программы Восточного экономического форума, и 5 сентября на набережной Аякс острова Русский Drishtikon Dance Group исполнит шоу, основанное на традициях индийского танца Катхак с включением современных элементов.

Артисты центра боевого искусства Каларипаятту Hindustari Kalari Sangam выступят 20 октября в Великом Новгороде, 22 октября в Санкт-Петербурге, 24 октября в Москве, солисты вокально-инструментальной группы Shehnai — 12 декабря в Ессентуках, 14 декабря в Кисловодске и 16 декабря в Москве. Индийское шоу Bollywood привезут в Геленджик, Краснодар и Сочи в ноябре.