Москва, 24 августа 2019, 14:57 — REGNUM
Известный российский музыкант и актер Пётр Мамонов госпитализирован с инфарктом. Об этом сообщается на его странице в социальной сети Facebook.
«Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра», — сказано в сообщении.
Уточняется, что врачи оценивают состояние 68-летнего Мамонова как тяжелое.
Также сказано, что все ближайшие концерты с участием Мамонова будут отменены.
Напомним, что Мамонов — рок-музыкант, актер, поэт и радиоведущий. В 80-х годах он создал рок-группу «Звуки Му». Также Мамонов известен благодаря свои моноспектаклям и роялм в кино.