Москва, , 14:57 — REGNUM

Известный российский музыкант и актер Пётр Мамонов госпитализирован с инфарктом. Об этом сообщается на его странице в социальной сети Facebook.

«Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра», — сказано в сообщении.

Уточняется, что врачи оценивают состояние 68-летнего Мамонова как тяжелое.

Также сказано, что все ближайшие концерты с участием Мамонова будут отменены.

Напомним, что Мамонов — рок-музыкант, актер, поэт и радиоведущий. В 80-х годах он создал рок-группу «Звуки Му». Также Мамонов известен благодаря свои моноспектаклям и роялм в кино.