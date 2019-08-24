Выступление оркестра из Белоруссии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра из Белоруссии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра из Белоруссии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра из Белоруссии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление кельтского оркестра волынок и барабанов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление кельтского оркестра волынок и барабанов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление кельтского оркестра волынок и барабанов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление кельтского оркестра волынок и барабанов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление кельтского оркестра волынок и барабанов совместно с ансамблем ирландских и шотландских танцев
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление кельтского оркестра волынок и барабанов совместно с ансамблем ирландских и шотландских танцев
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра и роты почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра и роты почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра и роты почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление ансамбля Хан-Нури из Южной Кореи
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление ансамбля Хан-Нури из Южной Кореи
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление ансамбля Хан-Нури из Южной Кореи
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление ансамбля Хан-Нури из Южной Кореи
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление ансамбля Хан-Нури из Южной Кореи
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление египетского военного ансамбля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление египетского военного ансамбля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление египетского военного ансамбля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление египетского военного ансамбля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление китайских военных музыкантов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление китайских военных музыкантов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Красная площадь перед началом генеральной репетиции
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление китайских военных музыкантов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление китайских военных музыкантов. Исполнение романса Очи черные
Василий Иванов © ИА REGNUM
Певица Тамара Гвердцители выступает на репетиции парада участников фестиваля Спасская башня на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оркестры покидают Красную площадь
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оркестр Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции фестиваля Спасская башня
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оркестр Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции фестиваля Спасская башня
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оркестр Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции фестиваля Спасская башня
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Красная площадь перед началом генеральной репетиции
Василий Иванов © ИА REGNUM