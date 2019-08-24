Москва, , 22:54 — REGNUM

На Красной площади в Москве с 23 августа по 1 сентября проходит международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джигитовка перед началом основной части генеральной репетиции на международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня Василий Иванов © ИА REGNUM

В 2019 году в фестивале принимают участие военные оркестры из России, Италии, Турции, Норвегии, КНДР, Азербайджана, Японии, Белоруссии, Казахстана, Южной Кореи, Египта и Китая. По заявлению руководителя Службы коменданта Кремля ФСО России, члена Общественного совета «Спасской Башни», генерал-лейтенанта Сергея Хлебникова, Россия принимает зарубежную делегацию, насчитывающую 1000 участников, что составляет рекордное число за все 12 лет фестиваля.

Конное выступление перед началом основной части генеральной репетиции на международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня Василий Иванов © ИА REGNUM Детское пространство на фестивале Василий Иванов © ИА REGNUM Конное выступление перед началом основной части генеральной репетиции на международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня Василий Иванов © ИА REGNUM Зрительские трибуны Василий Иванов © ИА REGNUM Ансамбль итальянских альпийских стрелков готовится к выступлению Василий Иванов © ИА REGNUM Спасская башня Василий Иванов © ИА REGNUM Красная площадь перед началом генеральной репетиции Василий Иванов © ИА REGNUM На зрительских трибунах Василий Иванов © ИА REGNUM Начало генеральной репетиции международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня Василий Иванов © ИА REGNUM Подразделение почетного караула Кремлевского полка в сопровождении оркестра Василий Иванов © ИА REGNUM Подразделение почетного караула Кремлевского полка в сопровождении оркестра Василий Иванов © ИА REGNUM Подразделение почетного караула Кремлевского полка в сопровождении оркестра Василий Иванов © ИА REGNUM Торжественное построение с государственными флагами стран-участниц Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление рок-группы Дмитрия Четвергова Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление рок-группы Дмитрия Четвергова Василий Иванов © ИА REGNUM

Стоит отметить дебютные выступления шести коллективов — из Италии, Азербайджана, КНДР и Южной Кореи, а также Японии и Норвегии. Выход каждого военного оркестра подчеркивал национальные традиции и обычаи стран-участниц, что добавляло колорит во все выступления.

Выступление ансамбля итальянских альпийских стрелков Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление ансамбля итальянских альпийских стрелков Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление ансамбля итальянских альпийских стрелков Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление ансамбля итальянских альпийских стрелков Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление участников из Турции Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление участников из Турции Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление участников из Турции Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление участников из Турции Василий Иванов © ИА REGNUM Оркестр Стрёмсгодсет из Норвегии Василий Иванов © ИА REGNUM Оркестр Стрёмсгодсет из Норвегии Василий Иванов © ИА REGNUM Зрительские трибуны Василий Иванов © ИА REGNUM Оркестр Стрёмсгодсет из Норвегии Василий Иванов © ИА REGNUM Оркестр народной армии КНДР Василий Иванов © ИА REGNUM Оркестр народной армии КНДР Василий Иванов © ИА REGNUM Оркестр народной армии КНДР Василий Иванов © ИА REGNUM Оркестр народной армии КНДР Василий Иванов © ИА REGNUM Оркестр народной армии КНДР Василий Иванов © ИА REGNUM Оркестр нацгвардии РФ Василий Иванов © ИА REGNUM Оркестр нацгвардии РФ Василий Иванов © ИА REGNUM Оркестр нацгвардии РФ (фрагмент шоу Алые паруса) Василий Иванов © ИА REGNUM Оркестр нацгвардии РФ Василий Иванов © ИА REGNUM Оркестр нацгвардии РФ и танцевальное шоу Василий Иванов © ИА REGNUM Оркестр нацгвардии РФ и танцевальное шоу Василий Иванов © ИА REGNUM Оркестр нацгвардии РФ покидает площадь Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление оркестра азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление оркестра азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление оркестра азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление оркестра азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление оркестра азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление оркестра азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление оркестра азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление ансамбля из Японии Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление ансамбля из Японии Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление ансамбля из Японии. Митико Мацунага исполеняет Дорогой длинною Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление ансамбля из Японии Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление оркестра из Белоруссии Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление оркестра из Белоруссии Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление оркестра из Белоруссии Василий Иванов © ИА REGNUM

«Световое и пиротехническое шоу стало достойным красочным дополнением к музыке, льющейся над брусчаткой Красной площади», — рассказал корреспондент.

Выступление оркестра из Белоруссии Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление оркестра из Белоруссии Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление оркестра из Белоруссии Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление оркестра из Белоруссии Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление кельтского оркестра волынок и барабанов Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление кельтского оркестра волынок и барабанов Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление кельтского оркестра волынок и барабанов Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление кельтского оркестра волынок и барабанов Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление кельтского оркестра волынок и барабанов совместно с ансамблем ирландских и шотландских танцев Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление кельтского оркестра волынок и барабанов совместно с ансамблем ирландских и шотландских танцев Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление оркестра и роты почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление оркестра и роты почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление оркестра и роты почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление ансамбля Хан-Нури из Южной Кореи Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление ансамбля Хан-Нури из Южной Кореи Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление ансамбля Хан-Нури из Южной Кореи Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление ансамбля Хан-Нури из Южной Кореи Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление ансамбля Хан-Нури из Южной Кореи Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление египетского военного ансамбля Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление египетского военного ансамбля Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление египетского военного ансамбля Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление египетского военного ансамбля Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление китайских военных музыкантов Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление китайских военных музыкантов Василий Иванов © ИА REGNUM Красная площадь перед началом генеральной репетиции Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление китайских военных музыкантов Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление китайских военных музыкантов. Исполнение романса Очи черные Василий Иванов © ИА REGNUM Певица Тамара Гвердцители выступает на репетиции парада участников фестиваля Спасская башня на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM Оркестры покидают Красную площадь Василий Иванов © ИА REGNUM Оркестр Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции фестиваля Спасская башня Василий Иванов © ИА REGNUM Оркестр Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции фестиваля Спасская башня Василий Иванов © ИА REGNUM Оркестр Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции фестиваля Спасская башня Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление оркестра Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление оркестра Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление оркестра Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова Василий Иванов © ИА REGNUM Красная площадь перед началом генеральной репетиции Василий Иванов © ИА REGNUM

Военные музыканты экспериментировали с музыкальными стилями, поражали зрителей слаженностью строевой подготовки и креативным подходом ко всем исполняемым композициям.

Предлагаем вниманию читателей фоторепортаж с генеральной репетиции фестиваля.

Выступление оркестра Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление сводного оркестра всех ансамблей-участников фестиваля под руководством главного военного дирижёра России Тимофея Маякина Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление сводного оркестра всех ансамблей-участников фестиваля под руководством главного военного дирижёра России Тимофея Маякина Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление сводного оркестра всех ансамблей-участников фестиваля под руководством главного военного дирижёра России Тимофея Маякина Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление сводного оркестра всех ансамблей-участников фестиваля под руководством главного военного дирижёра России Тимофея Маякина Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление сводного оркестра всех ансамблей-участников фестиваля под руководством главного военного дирижёра России Тимофея Маякина Василий Иванов © ИА REGNUM Праздничный салют Василий Иванов © ИА REGNUM Оркестры покидают сцену Василий Иванов © ИА REGNUM Праздничный салют Василий Иванов © ИА REGNUM Почетный караул солдат Кремлевского полка Василий Иванов © ИА REGNUM

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