Москва, 24 августа 2019, 22:54 — REGNUM

На Красной площади в Москве с 23 августа по 1 сентября проходит международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джигитовка перед началом основной части генеральной репетиции на международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
Джигитовка перед началом основной части генеральной репетиции на международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
Василий Иванов © ИА REGNUM

В 2019 году в фестивале принимают участие военные оркестры из России, Италии, Турции, Норвегии, КНДР, Азербайджана, Японии, Белоруссии, Казахстана, Южной Кореи, Египта и Китая. По заявлению руководителя Службы коменданта Кремля ФСО России, члена Общественного совета «Спасской Башни», генерал-лейтенанта Сергея Хлебникова, Россия принимает зарубежную делегацию, насчитывающую 1000 участников, что составляет рекордное число за все 12 лет фестиваля.

Конное выступление перед началом основной части генеральной репетиции на международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
Василий Иванов © ИА REGNUM
Детское пространство на фестивале
Василий Иванов © ИА REGNUM
Конное выступление перед началом основной части генеральной репетиции на международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
Василий Иванов © ИА REGNUM
Зрительские трибуны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ансамбль итальянских альпийских стрелков готовится к выступлению
Василий Иванов © ИА REGNUM
Спасская башня
Василий Иванов © ИА REGNUM
Красная площадь перед началом генеральной репетиции
Василий Иванов © ИА REGNUM
На зрительских трибунах
Василий Иванов © ИА REGNUM
Начало генеральной репетиции международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
Василий Иванов © ИА REGNUM
Подразделение почетного караула Кремлевского полка в сопровождении оркестра
Василий Иванов © ИА REGNUM
Подразделение почетного караула Кремлевского полка в сопровождении оркестра
Василий Иванов © ИА REGNUM
Подразделение почетного караула Кремлевского полка в сопровождении оркестра
Василий Иванов © ИА REGNUM
Торжественное построение с государственными флагами стран-участниц
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление рок-группы Дмитрия Четвергова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление рок-группы Дмитрия Четвергова
Василий Иванов © ИА REGNUM

Стоит отметить дебютные выступления шести коллективов — из Италии, Азербайджана, КНДР и Южной Кореи, а также Японии и Норвегии. Выход каждого военного оркестра подчеркивал национальные традиции и обычаи стран-участниц, что добавляло колорит во все выступления.

Выступление ансамбля итальянских альпийских стрелков
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление ансамбля итальянских альпийских стрелков
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление ансамбля итальянских альпийских стрелков
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление ансамбля итальянских альпийских стрелков
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление участников из Турции
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление участников из Турции
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление участников из Турции
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление участников из Турции
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оркестр Стрёмсгодсет из Норвегии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оркестр Стрёмсгодсет из Норвегии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Зрительские трибуны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оркестр Стрёмсгодсет из Норвегии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оркестр народной армии КНДР
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оркестр народной армии КНДР
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оркестр народной армии КНДР
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оркестр народной армии КНДР
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оркестр народной армии КНДР
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оркестр нацгвардии РФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оркестр нацгвардии РФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оркестр нацгвардии РФ (фрагмент шоу Алые паруса)
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оркестр нацгвардии РФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оркестр нацгвардии РФ и танцевальное шоу
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оркестр нацгвардии РФ и танцевальное шоу
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оркестр нацгвардии РФ покидает площадь
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление ансамбля из Японии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление ансамбля из Японии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление ансамбля из Японии. Митико Мацунага исполеняет Дорогой длинною
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление ансамбля из Японии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра из Белоруссии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра из Белоруссии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра из Белоруссии
Василий Иванов © ИА REGNUM

«Световое и пиротехническое шоу стало достойным красочным дополнением к музыке, льющейся над брусчаткой Красной площади», — рассказал корреспондент.

Выступление оркестра из Белоруссии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра из Белоруссии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра из Белоруссии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра из Белоруссии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление кельтского оркестра волынок и барабанов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление кельтского оркестра волынок и барабанов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление кельтского оркестра волынок и барабанов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление кельтского оркестра волынок и барабанов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление кельтского оркестра волынок и барабанов совместно с ансамблем ирландских и шотландских танцев
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление кельтского оркестра волынок и барабанов совместно с ансамблем ирландских и шотландских танцев
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра и роты почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра и роты почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра и роты почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление ансамбля Хан-Нури из Южной Кореи
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление ансамбля Хан-Нури из Южной Кореи
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление ансамбля Хан-Нури из Южной Кореи
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление ансамбля Хан-Нури из Южной Кореи
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление ансамбля Хан-Нури из Южной Кореи
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление египетского военного ансамбля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление египетского военного ансамбля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление египетского военного ансамбля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление египетского военного ансамбля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление китайских военных музыкантов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление китайских военных музыкантов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Красная площадь перед началом генеральной репетиции
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление китайских военных музыкантов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление китайских военных музыкантов. Исполнение романса Очи черные
Василий Иванов © ИА REGNUM
Певица Тамара Гвердцители выступает на репетиции парада участников фестиваля Спасская башня на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оркестры покидают Красную площадь
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оркестр Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции фестиваля Спасская башня
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оркестр Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции фестиваля Спасская башня
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оркестр Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции фестиваля Спасская башня
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Красная площадь перед началом генеральной репетиции
Василий Иванов © ИА REGNUM

Военные музыканты экспериментировали с музыкальными стилями, поражали зрителей слаженностью строевой подготовки и креативным подходом ко всем исполняемым композициям.

Предлагаем вниманию читателей фоторепортаж с генеральной репетиции фестиваля.

Выступление оркестра Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление сводного оркестра всех ансамблей-участников фестиваля под руководством главного военного дирижёра России Тимофея Маякина
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление сводного оркестра всех ансамблей-участников фестиваля под руководством главного военного дирижёра России Тимофея Маякина
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление сводного оркестра всех ансамблей-участников фестиваля под руководством главного военного дирижёра России Тимофея Маякина
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление сводного оркестра всех ансамблей-участников фестиваля под руководством главного военного дирижёра России Тимофея Маякина
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление сводного оркестра всех ансамблей-участников фестиваля под руководством главного военного дирижёра России Тимофея Маякина
Василий Иванов © ИА REGNUM
Праздничный салют
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оркестры покидают сцену
Василий Иванов © ИА REGNUM
Праздничный салют
Василий Иванов © ИА REGNUM
Почетный караул солдат Кремлевского полка
Василий Иванов © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: На Красной площади прошла репетиция выступления Мирей Матье: фоторепортаж