Москва, , 13:26 — REGNUM

24 августа на Пушкинской набережной в Парке Горького будет проходить десятичасовой музыкально-гастрономический фестиваль от крупнейшего в России сервиса доставки еды Delivery Club. 30 московских ресторанов предложат любителям рока и ценителям изысканной пищи более 500 специально отобранных блюд национальных кухонь Америки, Вьетнама, Греции, Грузии, Индии, Испании, Италии, Мексики, Китая и Японии.

Хедлайнерами музыкальной части Delivery Fest станут зарубежные исполнители — швейцарский коллектив Kadebostany и британский певец Джон Ньюман. Также на сцену поднимутся Ocean Jet, Cream Soda, «Моя Мишель».

Для тех, кто успел насытиться, пройдет Лекторий «Настоящее и будущее еды».