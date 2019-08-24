Ереван, , 13:17 — REGNUM

Первый международный армянский фотофестиваль будет открыт в Национальном Собрании Армении 26 августа, сообщает 24 августа издание Aysor.am.

Планируется, что на открытии фотофестиваля выступят спикер парламента республики Арарат Мирзоян и глава аппарата, генеральный секретарь Тигран Галстян. В парке Национального Собрания будет открыта фотовыставка.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Ереване состоится церемония открытия фестиваля современного искусства и духовно-нравственных фильмов Fresco. 23 августа в рамках фестиваля состоялся показ российского фильма «Со дна вершины».

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