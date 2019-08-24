Подольск, Московская область, , 12:43 — REGNUM

24 и 25 августа в поселке Дубровицы округа Подольск в Московской области первый региональный театрально-музыкальный фестиваль «Сон в летнюю ночь». В программе форума кроме представлений в формате open air, пройдут концерты в органном зале культурного центра «Дубровицы», а также откроется выставка художника Владимира Сиухова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры области.

Фестиваль пройдет возле красивейшего храма Знамения Пресвятой Богородицы, построенного в 1703 году.

Здесь выступят театра маски «Странствующие куклы господина Пэжо», труппа PranaLab, театр Giraffe Royal, а также ансамбль «Волки и овцы».

25 августа состоится концерт классической музыки народного артиста России Евгения Князева и виолончелиста, органиста, пианиста, заслуженного артиста России Александра Князева.