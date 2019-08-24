Москва, , 12:41 — REGNUM

Известный российский продюсер Бари Алибасов сообщил, что самочувствие его супруги, народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной улучшилось после нахождения Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского в Москве. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Лиде стало намного легче, спасибо военному госпиталю имени Вишневского», — пишет Алибасов.

Напомним, что Федосеева-Шукшина была доставлена в клинику после того, как её самочувствие резко ухудшилось во время отдыха в Болгарии.

В СМИ появилась информация о том, что у Шукшиной произошел сердечный приступ. Однако её дочь Мария Шукшина опровергла эту информацию.