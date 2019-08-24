Москва, , 12:24 — REGNUM

24 августа во всех регионах России пройдет ежегодная акция «Ночь кино» пройдет 24 августа во всех регионах РФ. В 2019 году в грандиозном проекте принимают участие рекордное число площадок — три с половиной тысяч. Как и в прошлом году, просмотры состоятся не только в кинотеатрах, но и в библиотеках, музеях, галереях, домах культуры, парках и других непрофильных точках. Кроме демонстрации фильмов, организаторы предлагают различную программу, в которую входят и творческие встречи, и музыкальные концерты, и театральны представления и многое другое.

Как известно, в преддверии акции прошло интернет-голосование, в котором граждане высказались за репертуар предстоящего вечера. Лидерами стали киноленты «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.

На открытии «Ночи кино» в киноцентре «Октябрь» в Москве зрителям будет показана картина режиссера Александра Золотухина «Мальчик русский». Ее представит сам Александр Золотухин и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.