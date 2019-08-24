Судак, Крым, , 11:27 — REGNUM

В бухте Капсель под Судаком в Крыму проходит южный вариант знаменитого московского фестиваля «Нашествие». 23 августа состоялся первый грандиозный концерт, на котором выступили Вячеслав Бутусов, Гарик Сукачев, Найк Борзов, группа «Пикник» и другие звезды. Они обратились к многотысячной аудитории — участникам фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ» со словами поддержки и пожелали юным творцам успехов во всех их начинаниях.

24 августа рокеров сменят хип-хоп-исполнители — Guf, ST, Кравц, Natán, Doni и другие. Поздник вечером своими скетчами публику порадуют резиденты Stand up Comedy. А 25 августа, в заключительный день праздника для зрителей споют Моя Мишель, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Юлиана Караулова.