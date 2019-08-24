Москва, , 11:17 — REGNUM

Центральным столичным событием празднования 350-летия российского флага станет митинг-концерт на проспекте Академика Сахарова, который пройдет 24 августа с 14:00 до 17:00. Об этом сообщает агентство Москва24.

На сцену поднимутся звезды российской эстрады Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, «Голубые береты», «Сурганова и оркестр» и другие исполнители. Москвичей поздравят герои России и Советского союза, олимпийские чемпионы, летчики-испытатели, ученые и общественные деятели, в том числе экипаж экстренно севшего в подмосковном кукурузном поле самолета А321.