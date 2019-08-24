Тбилиси, , 11:16 — REGNUM

В Тбилиси фестиваль итальянского композитора Джузеппе Верди открылся исполнением одной из самых известных произведений музыканта — оперой «Аида», передает 24 августа телеканал «Имеди».

Оперу исполнили певцы, музыканты и оркестр, приехавшие из Италии. Декорации и костюмы также привезены в Грузию из итальянских городов. Традиционно музыкальный фестиваль Верди проводится в итальянских городах Парме и Буссето. Музыканты впервые проводят фестиваль за пределами Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 по 19 августа в Батуми прошел фестиваль искусств «Аргани» с элементами инновационных технологий. На фестивале прошла выставка фотографий, рисунков, скульптур, изделий из холодной эмали и других произведений.

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