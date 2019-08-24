Одинцово, Московская область, , 11:01 — REGNUM

24 августа в усадьбе Захарово, считающейся поэтической родиной Александра Пушкина — здесь прошло его детство — будет весь день проходить фестиваль под открытым небом «Традиция». Вдохновители этого театрального действа — художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков и писатель Захар Прилепин — утраивают ежегодный пикник для ценителей искусства: меломанов, театралов и любителей поэзии, а также родителей, озабоченных культурным воспитанием своих чад.

Программа фестиваля многообразна. Среди почти 60 мероприятий есть и музыкальная часть — повсеместно будут звучать и народные мелодии, и классика, и рок и рэп, и литературная — гости и участники будут читать пушкинские строки и стихи современных поэтов, и образовательная — состоятся авторские лекции и дискуссии на актуальные темы. На полянах можно будет поиграть в игры, а также перекусить на в фудкортах.

Ожидаются и интересные выступления культовых авторов — писателя и публициста Захара Прилепина, философ и политолога Александра Дугина, поэта Михаила Тарковского, киноведа Михаила Трофименкова и других.

В театральной афише фестиваля — «Мой первый друг…» об Александре Пушкине по воспоминаниям его друга Ивана Пущина, «Три женщины Есенина», «И мой Пушкин» — спектакль-концерт Ольги Кабо и Валерия Баринова.