Калуга, , 11:17 — REGNUM

В возрасте 78 лет скончался народный артист России, актёр театра и кино Виталий Логвиновский. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба Калужского областного драматического театра.

Виталий Логвиновский Teatrkaluga.ru

Логвиновский родился в 1941 году в Полтавской области. После окончания школы с серебряной медалью будущий актёр поступил в Целиноградский сельскохозяйственный институт, но на втором курсе перешёл в ГИТИС, который окончил в 1965 году. Работал в Павлодарском и Волгоградском драмтеатрах, а с 1974 года и до конца жизни служил в Калужском драматическом театре.

В 1983 году Логвиновский получил звание Заслуженного артиста РСФСР, а в 2006 году ему было присвоено звание Народного артиста России.

Логвиновским было сыграно множество театральных ролей. По отзывам коллег по актёрскому ремеслу, Логвиновский был профессионалом своего дела, человеком безупречного вкуса и интеллигентности.

Российским кинозрителям актёр запомнился в фильмах «Ворошиловский стрелок» (1999 г.) и в сериале «Цыганочка с выходом» (2002 г.).

Причина смерти артиста не уточняется, о дате и месте прощания будет объявлено позднее.

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