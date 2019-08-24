Москва, , 10:37 — REGNUM

24 августа в московском музее-заповеднике «Коломенское» пройдет фестиваль «Казачья станица Москва». По утверждению организаторов, это самый крупный праздником казачьей культуры в России, ежегодно собирающий более 80 тысяч человек.

Традиционно состоится грандиозный концерт, в котором примут участие ведущие казачьи коллективы. В 2019 году на сцену поднимутся Кубанский казачий хор, Родион Газманов, Петр Елфимов и другие музыканты. В парке будет установлен походный храм, в котором будет проведен торжественный молебен.

В программе праздника — выступления по воинскому искусству — джигитовке, дегустация традиционной кухни, спортивные игры, выставка, посвященная культуре и истории казачества, театрализованные представления, развлекательные программы.