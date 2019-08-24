Воронеж, , 10:08 — REGNUM

24 и 25 августа в парке Дворцового комплекса принцев Ольденбургских в Рамони под Воронежем будет проходить Летний театральный фестиваль «Раменье-Опера». 24 августа зрителям представят оперу «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта. В постановке примут участие солистов воронежской оперной сцены, хор и симфонический оркестра Воронежского театра оперы и балета. Дирижёр — заслуженный деятель искусств России, профессор Юрий Анисичкин. Спектакль был номинирован на Национальную оперную премию «Онегин», награду получил исполнитель партии Лепорелло Игорь Горностаев.

25 августа фестиваль продолжит сочинение Иоганна Штрауса «Цыганский барон».

По традиции фестиваль будут проходить на двух площадках: в парковой зоне и на основной сцене.