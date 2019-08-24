Сочи, Краснодарский край, , 09:06 — REGNUM

24 августа в Сочи стартует уже восемнадцатый Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». В 2019 году за победу в престижном смотре поборются 13 артистов из 11 стран — России, Армении, Азербайджана, Албании, Кубы, Италии, Латвии, Молдавии, Испании, Украины, США. Нашу страну будут представлять Данил Буранов и группа «Давинчи».

Но главное не это. Как всегда в рамках форума особое внимание звездам российской эстрады. По сути, это их грандиозный праздник. Так на открытии, которое будет транслировать телеканал «Россия — 1» выступят такие мэтры как Филипп Кикоров, Дима Билан, Николай Басков, Сергей Лазарев, Валерия, Валерий Леонтьев и многие другие, с кем еще молодые телезрители, возможно, и не знакомы, хотя поверить в это невозможно. Ведущие — Андрей Малахов и Лера Кудрявцева.

А вот уже 25 августа состоится большой творческий вечер народного артиста России, композитора, продюсера Игоря Крутого, на котором самые популярные артисты исполнят хиты юбиляра. Его также покажут по телевизору. Также во внеконкурсной программе юбилейные вечера Анжелики Варум и Сосо Павлиашвили.

Предусмотрены и новые пополнения на Аллее звезд «Новой волны», и установка барельефа фестиваля в центре Сочи.