Рим, , 09:22 — REGNUM

Известный итальянский актёр Карло Делле Пьяне скончался на 84-м году жизни в Риме. Об этом 24 августа сообщает агентство ANSA.

Карло Делле Пьяне

О кончине актёра стало известно от его супруги Анны Криспино. Причина смерти не сообщается.

Карло Делле Пьяне недавно отпраздновал 70-летие своей творческой карьеры. За это время он успел поработать с такими известными режиссёрами, как Витторио Де Сика, Тото, Пупи Авати, Альберто Сорди.

Актёр успел сыграть сотни ролей. Он снялся в таких фильмах, как «Полицейские и воры», «Американец в Риме», «Приключения Жерара».

Он — обладатель премии «Золотой глобус» и премии Пазинетти Венецианского кинофестиваля за лучшую мужскую роль в фильме «Студенческий поход» (Una gita scolastica, 1983). Также актёр получил в 1986 году «Серебрянного льва» на венецианском кинофестивале за лучшую мужскую роль в фильме «Рождественский подарок» (Regalo di Natale).