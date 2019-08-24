Уфа, , 08:45 — REGNUM

С 24 по 27 августа в Уфе будет проходить фестиваль национального и этнического кино «Серебряный Акбузат». В программу конкурса вошли 49 картин режиссеров Австралии, Азербайджана, Армении, Индии, Китая, Мьянмы, Индонезии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Непала, Молдавии, Руанды, Узбекистана, Франции, Южной Кореи. Россия представлена фильмами кинематографистов Башкирии, Северной Осетии-Алании, Хакасии, Чечни, Татарии, Москвы, других регионов. Гра-при фестиваля, кроме кинематографической престижности, также несет и денежный эквивалент — 1 миллион рублей.

Организаторы отмечают, что в 2019 году особое внимание будет уделено социальной тематике.

Открытие «Серебряного Акбузата» состоится 24 августа в концертном зале «Башкортостан» с традиционного для подобных мероприятий шествия участников по традиционной красной дорожке. Затем состоится и торжественная часть, которую будут вести актеры театра и кино Даниил Спиваковский и Анастасия Макеева.

Председателем жюри стал народный артист России Сергей Шакуров.