Москва, , 08:20 — REGNUM

23 августа на Красной площади открылся XII Международный военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». В приветственном слове мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в 2019 году смотр символично совпал с празднованием 350-летия российского флага.

По главной площади страны в эти дни промаршируют оркестры и ансамбли из Азербайджана, Белоруссии, Египта, Италии, Казахстана, Китая, КНДР, Норвегии, Южной Кореи, России, Турции и Японии. Они представят не только классические для военных оркестров композиции, но сыграют симфонические произведения, народные мелодии, джаз и рок.

Первыми на концерте-открытии выступили Президентский оркестр и Рота специального караула Президентского полка. Так как тема форума «Соло с оркестром» открыл это направление известный джазовый саксофонист Игорь Бутман. Он выступил Центральным военным оркестром Минобороны.

Также своим исполнительским мастерством многочисленных зрителей порадовали Военный оркестр Народной армии КНДР, Центральный оркестр Сухопутных Сил самообороны Японии, оркестр Азербайджанского высшего военного училища им. Гейдара Алиева, оркестр альпийских стрелков «Тридентина» из Италии, оркестр и рота Почетного караула Вооруженных Сил Беларуси, Кельтский оркестр волынок и барабанов и другие коллективы.