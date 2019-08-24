Оренбург, , 07:46 — REGNUM

Японию вдохновил опыт Оренбурга, где 12-раз проходит международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард». Представитель страны на пресс-конференции от имени губернатор префектуры Эхиме заявила, что в городе Мацуяма будет проходить такой же фестиваль, передает корреспондент ИА REGNUM.

Президент международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» Татьяна Воронецкая в свою очередь сообщила, что японская сторона планирует подарить фестивалю в Оренбурге сад сакуры.

Напомним, 23−28 августа в Оренбурга 12-й раз проходит международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард». В 2019 году фильмом открытия фестиваля стала лента японского режиссёра Масаки Иноуэ «В плену у сакуры». Фильм представил актер Александр Домогаров, который сыграл в кинокартине одну из главных ролей.

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