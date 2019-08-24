Оренбург, , 07:28 — REGNUM

В Оренбурге в СКК «Оренбуржье» вечером 24 августа состоялась церемония открытия XII Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард». Оренбуржцы, которые не смогли попасть в СКК «Оренбуржье», приветствовали участников фестиваля до начала мероприятия, когда актеры, члены жюри, спонсоры и организаторы шли по красной дорожке.

Ведущими церемонии открытия стали актеры Егор Бероев и Ксения Алфёрова, Денис Косяков и Мария Горбань. Статуэтку золотого сарматского льва за вклад в киноискусства вручили Народному артисту России Алексею Гуськову.

По словам врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, фестиваль является самым ярким кинособытием года. Он востребован.

Президент кинофестиваля Татьяна Воронецкая отметила, что территория фестиваля из года в год оправдывает свое предназначение — объединение под оренбургским небом в сердце Евразии двух противоречивых миров Востока и Запада.

Добавим, кинофестиваль проходит с 23 по 28 августа. За это время состоится показ более 50 кинолент полнометражных и короткого метра. Фильмы можно посмотреть в кинотеатрах «Космос» и «Сокол», а также в парке «Салют, Победа!» на ежедневных вечерних показах openair.

В 2019 году у фестиваля появились новые направления: программа «Киноподмостки», посвященная мюзиклам и театру в киноиндустрии, а также специальная программа, посвященная борьбе самбо. Напомним, 2019 год объявлен Годом театра, кроме того, в 2019 году отмечают 80-летие борьбы самбо в России.