26 августа 2019 | Время чтения 5 мин

22 августа 2019 года в России вышел долгожданный фэнтези-фильм «Эбигейл». Оригинальная история в редком жанре стимпанка, где человечество застряло в технологическом развитии на стадии паровых двигателей. История девочки с загадочным даром, которая посмела встать на пути диктатуры, могла оказаться интересной — но что-то пошло не так. Корреспондент ИА REGNUM восхитился красотой картины ‑ и это оказалось ее единственным достоинством.

Алёна Соколова, , 13:46 — REGNUM

«Русский стимпанк» — неожиданный поворот для отечественного кинематографа? В августе в прокат вышел фэнтези-фильм «Эбигейл». Его много рекламировали, его долго ждали, и теперь, когда он вышел — рейтинг картины в международном киносписке IMBd — 5,4; на российском портале «Кинопоиск» — 4,7. Все ждали стимпанк, но ситуация, кажется, вышла из-под контроля.

Дирижабль Цитата из х∕ф «Эбигейл». Реж. Александр Богуславский. 2019. Россия

Если объяснить коротко, стимпанк — это жанр, в котором технологии остановились на моменте паровых двигателей. Иногда туда примешивают магию, иногда — ограничиваются описанием затейливых механизмов на шестеренках. Стимпанк стал не столько общеизвестным веянием, сколько призраком, неизменно проникающем то в моду, то в кино, то в литературу. На гик-фестивалях отдельные стенды посвящены стимпанк-мастерским, где витиевато наряженные люди куют забавные вещицы из металла или смешивают паровые коктейли.

В 2018 году на экраны вышел фильм Питера Джексона «Хроники хищных городов», который должен был стать эталоном (во многом — благодаря имени режиссера) стимпанка в кинематографе; но что-то пошло не так. Теперь наши российские кинематографисты подготовили свой ответ — историю о девочке Эбигейл. Получилось начать за здравие, но…

Корабль Цитата из х∕ф «Хроники хищных городов». Реж. Кристиан Риверс. 2018. США, Новая Зеландия

Болезни, Граница, власть

Весь фильм — не особо замаскированная смесь образов и идей других популярных в последние годы и похожих стилистически проектов. Как ни странно, от Джексона здесь ничего — ни атмосферы, ни цветопередачи, ни идеи. «Эбигейл» со стороны выглядит как антиутопия, похожая на «Фантастических тварей».

В городе, защищенном Границей, горожане то и дело заражаются неведомой (и неизлечимой) болезнью. Загвоздка в том, что первые признаки недуга абсолютно незаметны и диагностируются только специальным устройством, которое носят при себе «инспекторы» — солдаты в униформе и золотых масках, скрывающих лицо. Они подходят к человеку, щелкают кнопкой на устройстве и либо отпускают бедолагу, либо забирают для смертельной инъекции. Все считают, что болезнь развивается стремительно ‑ и так же быстро передается. По причине обнаружения болезни забирают отца главной героини — Джонатана Фостера.

Эдди Марсан в роли Джонатана Фостера Цитата из х∕ф «Эбигейл». Реж. Александр Богуславский. 2019. Россия

Первое, о чем думаешь — сейчас покажут антиутопию о диктатуре с привкусом пара и металла. И даже радуешься: картинка интересная, метафоры, которые используют в речах герои — занимательные. Папа рассказывает дочери сказку о короле, который хотел быть равнее всех прочих; а слуга короля не подчинялся приказам. И девочка спрашивает: «Почему? Королей же нужно слушаться!».

«Иногда нельзя, если хочешь оставаться человеком».

Задел на политическую историю — потрясающий. Но всё разбивается о магию. Болезнь оказывается проявлением магии, людей не убивают — ссылают в тюрьму, где стоят блокаторы силы. В городе тайно зреет Сопротивление, готовое свергнуть устоявшийся режим и подпольно обучающее юных магов новым навыкам. Политика отъезжает в сторону, остается обыкновенное фентези.

Да, безусловно, очень красивое. Каждый кадр хочется разглядывать, от костюмов и причесок героев, до магических искр, выпускаемых волшебными пушками. Тени складываются в узоры, оттенки света сочетаются между собой. За все два часа — ни одной скучной декорации. Не фильм, а альбом с картинками. А как выглядят персонажи!..

Магия Цитата из х∕ф «Эбигейл». Реж. Александр Богуславский. 2019. Россия

Не кино, а фантик (или фанфик?)

Это единственный плюс, ради которого можно посетить показ «Эбигейл». Половину диалогов хочется вырезать — они звучат уныло и банально, мы слышали мораль «верь в свое сердце» уже тысячи раз, а здесь ее даже не пытаются замаскировать для изящной подачи. Сопротивление — это наполовину Отряд Дамблдора из «Гарри Поттера», а на вторую половину — повстанцы из «Изгой-1». Пламенные речи о надежде, объединяющий всех символ веры и правды (в виде феечки, которая не несет вообще никакого смысла и значения — только появляется в начальных титрах).

Сопротивление Цитата из х∕ф «Эбигейл». Реж. Александр Богуславский. 2019. Россия

Умилительные сцены общения отца и маленькой Эбигейл — калька с «Алисы в стране Чудес» в исполнении Тима Бертона. «И когда окажется, что время повсюду — время уйдет!». Я фанат аллегорий и подобного стиля, но когда видишь неприкрытое повторение — это раздражает, а не восхищает. Да, отца Эбигейл играет британский актер Эдди Марсан («V — значит Вендетта», «Шерлок Холмс»), и играет восхитительно: добродушно улыбающийся, почти сказочный персонаж, который с равной долей вероятности может оказаться дядюшкой-волшебником или лицемерным негодяем.

Алиса Цитата из х∕ф «Алисы в стране Чудес». Реж. Тим Бёртон. 2010. США

Один из знаков, который Фостер-старший рисует своей наследнице на салфетке, складывается в аналог символа «Даров смерти» из всё той же франшизы о Гарри Поттере. Хорошо бы хоть конфигурация геометрических фигур была бы иной, но нет, этот повтор — слишком очевиден. Во время просмотра всё время замечаешь, как много деталей позаимствовано из «поттерианы» — улица, на которой притаились прячущиеся волшебники, похожа на Косой переулок; одежда их похожа на развевающиеся мантии, а маски, за которыми прячут лица инспекторы — окрашенные в золотой маски Пожирателей Смерти, особого отряда приспешников Темного лорда, антагониста истории. Можно даже представить себе, что смотришь фантазию: что было бы, если бы Темный лорд решил не истреблять маглов, а сделать ими всех волшебников. И вот за этим винегретом из ворованных идей теряется уникальность.

Куда могла бы развиваться «Эбигейл»? В политику; в историю о восстании; в классовый конфликт между магами и людьми. А вышла она очередной проходной историей об избранной девочке с уникальным даром (уникальность которого продемонстрирована не была), которая идет искать папу, полагаясь исключительно на собственную наглость и безрассудство. Тинатин Далакишвили (исполнительница роли Эби) выглядит потрясающе ‑ и разбивает зрительское сердце тем, как ведет себя ее героиня. Она абсолютно наплевательски относится к матери (а мать без переживаний отпускает девочку буквально воевать), ей всюду везет удивительным образом и она даже ни разу не оказывается в безвыходной ситуации. Просто идет проторенной дорожкой, изредка вставляя штампованные реплики о необходимости верить своему сердцу.

Тинатин Далакишвили в роли Эбигейл Фостер Цитата из х∕ф «Эбигейл». Реж. Александр Богуславский. 2019. Россия

У «Эбигейл» с ее яркой внешней оберткой был шанс стать прецедентом отличного стимпанка, но после выхода из зрительного зала не понимаешь, зачем ты на это ходил (кроме восхищения кадрами). Уберите диалоги, переложите происходящее на красивую музыку, и получится двухчасовой музыкальный клип-фанфик по «Фантастическим тварям».