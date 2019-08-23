Самара, , 15:34 — REGNUM

Праздник, посвященный 250-летию со дня рождения баснописца Ивана Крылова, пройдет 26 августа в Самаре, 23 августа сообщает «АиФ Самара».

Мероприятие начнется в 16:00 в доме культуры «Победа» на пр. Кирова, 72А.

На празднике выступит заслуженный артист РФ Александр Тютрюмов, баснописец Анатолий Смирнов и другие артисты.

Организаторы праздника проведут мастер-классы по написанию басен.

Документально-постановочный фильм «Крылов. Реальность и вымысел» завершить праздничную программу.

Напомним, что праздник состоится в рамках национального проекта «Культура». Основной его целью является привлечение внимания горожан к русской классической литературе.