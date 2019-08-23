Москва, , 14:43 — REGNUM

Зарайский кремль и расположенные на его территории археологические раскопки необходимо внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. О таком предложении и своей готовности инициировать все необходимые процедуры журналистам заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов в эфире телеканала «Россия 24», передает корреспондент ИА REGNUM23 августа.

«Зарайск — это ровесник Москвы, город с уникальной судьбой. Здесь очень красивый кремль. А на его территории уже сорок лет ведутся раскопки стоянки первобытных людей эпохи верхнего палеолита — это примерно 20 — 22 тысячи лет назад», — отметил Миронов.

По его словам, на территории Зарайского кремля сегодня находятся разные произведения искусства — например, фигурки, вырезанные из бивней мамонтов. Город в целом вызывает большой интерес у туристов, отметил Миронов.

«Меня очень порадовало количество посетителей кремля и его музея. Зарайск не входит в традиционное «золотое кольцо», но я думаю, что уникальность Зарайского кремля и уникальность ведущихся там раскопок делают эти объекты достойными того, чтобы они вместе вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — отметил Миронов.

Он подчеркнул, что готов ходатайствовать об этом.