Боровск, Калужская область, , 14:11 — REGNUM

Новый туристический объект — «Домик Счастья» — торжественно откроют 24 августа в рамках празднования Дня города, в старинном купеческом особняке XIX века Боровска. Об этом рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM официальный представитель Агентства по развитию туризма Калужской области Екатерина Орлова.

По её словам, «Домик Счастья» представляет собой арт-пространство, в старинных стенах которого расположились выставочная галерея, «Магазин сувениров и впечатлений» и кафе «Чашечная». Уютное здание реконструировано с бережным отношением к истории древнего Боровска. В день своего открытия «Домик Счастья» познакомит жителей и гостей Боровска с творчеством известного калужского художника, дизайнера, архитектора, обладателя золотой медали Союза Художников России «За вклад в отечественную культуру» Михаила Мантулина.

«Произведения художника находятся в зарубежных галереях и частных коллекциях, а также в собрании Калужского музея изобразительных искусств. На выставке «Михаил Мантулин. Искусство удивлять. Искусство ассамбляжа» будут представлены ассамбляжи и инсталляции, выполненные автором за 30 лет творческой деятельности», — сказала Екатерина Орлова.

«Домик Счастья» является частью проекта строящегося мультиформатного туристического центра «Боровские дали», который полностью откроется к 2021 году.