Санкт-Петербург, , 14:00 — REGNUM

Опубликован трейлер фильма документального фильма «Черная среда», посвященного культовому советскому рок-музыканту Виктору Цою. Ролик был опубликован 23 августа на портале «Петербургский дневник».

Снял картину режиссер Николай Рогожин. В её основу легли ранее не опубликованные интервью, которые журналистам дали водитель автобуса «Икарус» (в который врезался автомобиль Цоя) Янис Фибикс, музыкант Константин Кинчев, режиссер ленты «Игра» Рашид Нугманов и другие фигуры. Отмечается, что «Черная среда» будет не единственной картиной, выпущенной в рамках проекта «Цой.2020».

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Напомним, 15 августа 2019 года поклонники Виктора Цоя отмечали 29-ю годовщину смерти музыканта. Сейчас режиссер Алексей Учитель работает над художественным фильмом «47», который расскажет о том, как тело Цоя после аварии везли из Латвии в Санкт-Петербург. Учитель ранее подчеркнул, что его картина является художественным вымыслом.

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