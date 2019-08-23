Ереван, , 13:57 — REGNUM

Фестиваль современно искусства и духовно-нравственных фильмов Fresco в Ереване начнется с показа российского фильма «Со дна вершины», сообщили 23 августа в пресс-службе министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

В министерстве уточнили, что официальная церемония открытия фестиваля состоится 24 августа во дворе ереванской церкви Святой Анны. Сегодня, 23 августа, в кинотеатре «Москва» в Ереване будет показан первый фильм — «Со дна вершины».

После просмотра российской картины зрители смогут пообщаться с паралимпийским чемпионом по горнолыжному спорту Алексеем Мошкиным, чья судьба вдохновила режиссера на создание образа главного героя фильма.

Отметим, международный фестиваль Fresco, который продлится до 30 сентября, проходит в Армении в шестой раз. В рамках программы планируется показать 37 фильмов из 17 стран мира. Кроме того, будут организованы выставки и концерты народной, классической и современной музыки.

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