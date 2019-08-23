Лос-Анджелес, США, , 12:36 — REGNUM

В сети появилась информация, что поклонники смогут увидеть третью часть фильма «Глубокое синее море». Об этом 22 августа сообщил портал Comicbook.

В новом списке сервиса Production Weekly указано, что компания Netflix выступает в качестве одного из продюсеров. К сожалению, это все подробности на сегодня. Издание отмечает: скорее всего, сюжет нового фильма не будет продолжением истории, показанной во второй части картины.

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Напомним, оригинальный фильм «Глубокое синее море» режиссера Ренни Харлина вышел на экраны в июле 1999 года. При бюджете $60 млн он собрал в мире более $164,6 млн. Вторая часть вышла в 2018 году, снял её режиссер Дарин Скотт.

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