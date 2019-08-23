Берлин, , 12:35 — REGNUM

С этой недели уроженец Омска, а ныне австрийский дирижер Кирилл Петренко приступил к работе главного дирижера Берлинской филармонии. Вечером 23 августа он даст свой первый концерт в этом качестве, представив «Девятую симфонию» Бетховена, пишет газета Berliner Morgenpost.

Берлинская филармония долго добивалась согласия Петренко и хотела, чтобы он работал уже с лета 2018 года, но дирижер был связан контактом с Баварской государственной оперой. И сейчас он останется ее генеральным музыкальным директором, ему предстоит ездить из Мюнхена в Берлин.

В Берлинской филармонии Петренко ждет частичная занятость и всего шесть программ, включая вступительный концерт. Но здесь даже рады этому: предшественник Петренко Саймон Рэттл питал ненасытный аппетит к программам, а новый дирижер очень избирателен и предпочитает ориентироваться на великих классиков в истории музыки. Для Петренко очень важно поддержание традиций — как наиважнейших произведений, так и традиций филармонии и своих собственных. Консервативное понимание музыки Кириллом Петренко должно быть привлекательно для Берлинской филармонии.

Уже в прошлом сезоне новый руководитель филармонии Анна Цицшманн взяла курс, который должен сыграть на руку Петренко: больше классики, меньше современной музыки. Больше Гайдна и Моцарта. И прежде всего — внимательное сосредоточение на основном репертуаре оркестра.

Кирилл Петренко родился в Омске в 1972 году, а в возрасте 18 лет эмигрировал в Австрию вместе с родителями. Он получил образование дирижера в Венской высшей музыкальной школе. Он является первым выходцем из России, возглавившим Берлинский филармонический оркестр за его почти полуторавековую историю.