Волоколамск, Московская область, , 12:30 — REGNUM

23 августа в Волоколамске открывается XVI Международный фестиваль военно-патриотического фильма «Волоколамский рубеж». Конкурсный просмотр пройдет по традиции в рамках двух программ — полнометражного и короткометражного фильма. В 2019 году жюри будет выбирать победителя из работ, присланных на фестиваль из Германии, Ирана, Казахстана, Китая, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Швейцарии, Швеции, Великобритании и других стран.

Необычайно насыщенной будет и внеконкурсная программа. Так уже 23 августа состоится круглый стол, на котором будет обсуждаться вопросы фестивального движения, а 24 пройдет мемориальная акция памяти Великого князя Константина и князя Олега Романовых.

Торжественное закрытие фестиваля и объявление лауреатов состоится 27 августа во Дворце спорта «Лама» в Волоколамске.