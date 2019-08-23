Лос-Анджелес, США, , 12:27 — REGNUM

На волне конфликта между компаниями Sony и Disney, исполнитель роли Человека-паука в киновселенной Marvel Том Холланд встретился с Робертом Дауни — младшим, известным по роли Железного Человека. «Мы сделали это мистер Старк!» — написал актёр под совместной фотографией в своём Instagram-аккаунте 23 августа.

https://www.instagram.com/p/B1fUPgblShf/

При этом Холланд никак не упомянул конфликт между компаниями и не прокомментировал своё дальнейшее участие в фильмах киновселенной Marvel. Пользователи тепло отреагировали на фото Холланда, с радостью отмечая, что актёры дружат не только на съёмочной площадке, но и в реальной жизни.

Напомним, компании Disney и Sony не смогли придти к единому соглашению по сотрудничеству при использовании образа Человека-паука. Сообщается, что «Человек-паук: вдали от дома» может стать последним фильмом для Тома Холланда в роли этого персонажа.

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