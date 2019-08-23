Лос-Анджелес, США, , 11:44 — REGNUM

Дуэйн Джонсон объявил, что пятый сезон драмеди-сериала «Игроки» («Футболисты») будет последним. Об этом 22 августа сообщил портал Screen Rant.

https://www.instagram.com/tv/B1fGY8ZllTB/

Компания HBO разослала пресс-релиз с соответствующим сообщением, Джонсон же решил сам рассказать об этом фантам в своем Instagram. Он поблагодарил всех поклонников за то, что они сделали «Игроков» самой рейтинговой комедией HBO и поддерживали её, давая возможность проявить себя всем участвующим в прокте актерам.

Читайте также: Видео: в сеть выложили кадры продолжения «Удивительной миссис Мейзел»

Сериал «Игроки» телеканал HBO начал показывать в июне 2015 года. Вместе с Дуэйном Джонсоном в нем снялись такие актёры, как Джон Дэвид Вашингтон, Энди Гарсиа, Омар Миллер, Роб Кордри и другие. В центре повествования находится успешный в прошлом игрок американского футбола Спенсер Страсмор (Джонсон), работающий финансовым консультантом в компании, сотрудничающей со спортсменами.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа дата выхода первого трейлера шоу «Мандалорец» по «Звездным войнам»