Лос-Анджелес, США, , 11:27 — REGNUM

Дэн Трахтенберг покинул пост режиссёра фильма по игре Uncharted. Компания Sony хочет найти ему замену до конца лета 2019 года, сообщил интернет-журнал Deadline 22 августа.

Причина ухода Трахтенберга пока не сообщается. Sony планирует заменить режиссёра и начать съёмки уже в начале 2020 года. Исполнителем главной роли (Нейтана Дрейка) всё ещё значится британский актёр Том Холланд.

Напомним, Uncharted — это серия приключенческих видеоигр об авантюристе и искателя сокровищ Нейтане Дрейке. Сообщается, что предстоящий фильм расскажет о молодости протагониста и его самом первом приключении.

Читайте ранее в этом сюжете: Режима «5 на 5» в Battlefield V не будет. DICE решила заняться другим

Читайте развитие сюжета: Дмитрий Глуховский официально анонсировал фильм «Метро 2033»