Пекин, , 10:59 — REGNUM

В рамках международной садоводческой выставке ЭКСПО-2019 в Пекине прошел День Таджикистана, пишет газета «Жэньминь жибао».

Артисты из Таджикистана представили различные номера на сцене театра «Гуйжу». Национальные танцы и песни вызвали бурные аплодисменты зрителей.

Министр сельского хозяйства Таджикистана Изатулло Саттори заявил, что в выставочном павильоне республики было представлено 30 видов сельскохозяйственной продукции. По его словам, павильон ежедневно посещают 23 тыс. человек.

Напомним, 29 апреля 2019 года в рамках садоводческой выставки ЭКСПО-2019 в Пекине открылся павильон Таджикистана. Представитель выставки Чжао Лянпин выразил надежду, что проведение ЭКСПО-2019 будет способствовать развитию отношений между Пекином и Душанбе.