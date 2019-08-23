Калуга, , 10:57 — REGNUM

В рамках традиционной акции «Ночь кино» 24 августа 2019 года жители и гости города Обнинска в городским кинотеатре «Мир», а также в Центра досуга смогут бесплатно увидеть фильмы, отобранные в результате зрительского голосования.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска, кинозрители познакомятся с семейными комедиями «Домовой», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», а также увидят драму «Балканский рубеж» режиссёра Андрея Волгина.

Ежегодная акция «Ночь кино» в 2019 году состоится в России в четвертый раз. Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».