Судак, Крым, , 11:41 — REGNUM

В Крыму молодым деятелям искусств раздадут 80 млн рублей. Фестиваль «Таврида — АРТ» поможет реализовать творческие идеи, сообщила пресс-служба проекта 22 августа.

Фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» проводится с 20 по 26 августа 2019 года. В рамках него был запущен грантовый конкурс, на который было подано более 500 заявок, распределенных по секциям (так называемым «арт-кварталам»). Всего секций 8: «Народная», «Танцы», «Лайф», «Арт», «Музыка», «Кино&Театр», «КВН» и «Добро». Авторитетные эксперты фестиваля проконсультируют участников по поводу их проектов, а лучшие идеи получат материальную поддержку.

Также в Крыму в рамках проекта «Таврида — АРТ» состоится фестиваль фестивалей. С 23 по 25 августа территория арт-кластера станет площадкой для музыкального, литературного, кинофестиваля. 19 субъектов страны представят свои достижения и особенности во время выставки регионов. Команды высшей телевизионной лиги КВН выступят на фестивале Международного союза КВН, а резиденты «Comedy Woman» и проекта «Stand-Up» вместе с гостями фестиваля проведут ночь «Stand-Up Comedy.

На «Тавриде — АРТ» гостям покажут лучшие российские киноновинки, а коллективы МХАТ им. Горького и Академии Н.С. Михалкова проведут несколько спектаклей в рамках театрального фестиваля. Фестиваль фестивалей затронет и моду — проект «Таврида «Fashion» объединит дизайнеров, а лучшие модели, созданные во время творческих сессий, продемонстрируют на модном показе. Не обойдут стороной и художников: в арт-галерее «Таврида-АРТ Биеннале'19» пройдут выставки художественных работ участников и экспертов проекта.

Из необычных форматов, запущенных «Тавридой» — фестиваль воздушных змеев и матрешек.

Ранее стало известно, что в рамках фестиваля фестивалей на «Тавриде» откроется масштабный арт-парк, спроектированный молодыми художниками и архитекторами.

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