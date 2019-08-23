Москва, , 10:31 — REGNUM

Стали известны подробности судебных претензий российской компании-банкрота — ООО «Русская фильм группа» к известным мировым звёздам — Джеки Чану и Арнольду Шварценеггеру. Арбитражный управляющий общества в рамках дела о банкротстве киностудии подал в Арбитражный суд Москвы заявление «о привлечении к субсидиарной ответственности» Джеки Чана, Арнольда Шварценеггера и China Film Group Corporation. Сведения об этом обнародованы на сайте юридически значимых событий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Компания «Русская фильм группа», по данным ЕГРЮЛ, была учреждена 24 декабря 2007 года в Москве для производства кинофильмов, видеофильмов и ТВ-программ. Её уставный капитал — 20 тыс. рублей, участники — Алёна Миронова и Евгения Немченко. 11 декабря 2017 года Арбитражный суд Москвы объявил компанию банкротом и ввёл конкурсное производство. После того как Олег Бабкин (бывший конкурсный управляющий) был освобождён от своих обязанностей, его место занял Кирилл Бодров. 21 августа 2019 года он подал в суд заявление.

«Настоящим конкурсный управляющий уведомляет о подаче заявления о привлечении к субсидиарной ответственности Джеки Чана (Jackie Chan, адрес: 145 Waterloo Rd. Kowloon Tong Hong Kong; страна регистрации: Гонконг, Китайская Народная Республика), Арнольда Алоиса Шварценеггера (Arnold Alois Schwarzenegger, адрес: 455 Golden Gate Avenue, Suite 14 000, San Francisco, CA 94 102, USA; страна регистрации: Соединенные Штаты Америки), China Film Group Corporation (Block E, Huayuan Enterprise, No. 7 Beizhan North Street, Xicheng District, Beijing, China; страна регистрации: Китайская Народная Республика). Идентифицирующие указанных лиц данные неизвестны. Заявленный размер ответственности: 216 626 500 (двести шестнадцать миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей», — говорится в официальном уведомлении.

Напомним, 23 августа стало известно о претензиях конкурсного управляющего ООО «Русская фильм группа» к известным голливудским звёздам — Джеки Чану и Арнольду Шварценеггеру, а также кинокомпании China Film Group. Уточнялось, что претензии связаны с инвестициями в картину «Тайна печати дракона», производством которой занималась компания из Китая, а актёры были исполнителями главных ролей.

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